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محافظ الدقهلية يفاجئ منافذ بيع الخضروات ويشدد على الالتزام بالأسعار

04:21 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
  • عرض 9 صورة
    طارق مروق
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الدقهلية- رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مروق، محافظ الدقهلية عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بمدينة المنصورة اليوم بجولة تفقدية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع، على أن يكون بيعها بأقل من سعر السوق.

كما وجه محافظ الدقهلية بتوفير أنواع الأسماك بالمنافذ وخاصة أسماك البلطي بأسعار ميسرة، باعتبارها أحد أهم السلع الغذائية للمواطن البسيط.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية بمدينة المنصورة، ليتفقد خلالها العديد من المشروعات والقطاعات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد أن دورنا هو تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المدينة شملت أحمد ماهر وسامية الجمل، والترعة، والجلاء، وجيهان والجمهورية، ووجه لرئيس حي غرب بالتنبيه على أصحاب المحال بعدم إلقاء المخلفات بالشارع العام أمام المحال، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المحال التي تلقي بمخلفاتها بالشارع وتحرير المخالفات الفورية.

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طارق مروق الفاكهة السلع الغذائية مدينة المنصورة الخضروات
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