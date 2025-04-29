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أحزان الحراجية.. وفاة شاب بعد أيام من رحيل شقيقه بقنا

02:38 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على أهالي قرية الحراجية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، بعد وفاة عامل عقب رحيل شقيقه الأصغر بـ 5 أيام، وتم تشييع جثمانيهما واحدا تلو الآخر.

قال أحد جيران المتوفيين أبناء قرية الحراجية، أن الشقيقين هما "أحمد.ه"، الأكبر وشقيقه إبراهيم الأصغر في الخمسينيات من عمره، عاملين في مهنة البلاط، لديهما رصيد من السمعة الطيبة والمحبة بين جيرانهم، موضحًا أنه الكل حزين على رحيلهما.

وأضاف أن الشقيق الأصغر تُوفي فجأة إثر أزمة قلبية وعقب انتهاء سرادق العزاء عليه لحق به شقيقه الأكبر بعد 5 أيام من رحيله ليعم الحزن على أسرته وكل أهالي قريته وصفحات السوشيال ميديا تمتلئ بدفاتر العزاء عليهما.

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قنا وفاة شاب قرية الحراجية مركز قوص
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