600 ألف جنيه غرامات.. إغلاق 64 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأغلقت الحملات 64 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 584 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى التحفظ على 5 آلاف و251 حالة إشغال متنوع و174 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 604 آلاف جنيه خلال أسبوع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.