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صداقة العمر انتهت بجثة.. تفاصيل جريمة الغرفة المهجورة في قنا

01:17 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم، في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب يُدعى م.ف، يبلغ من العمر 35 عامًا، من قرية السلامية، بها إصابات في الرأس وملقاة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بمدينة نجع حمادي.

وكشفت التحريات أن المتهم بارتكاب الواقعة شاب يُدعى "خ"، يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية المراشدة وصديق المجني عليه المقرب، بسبب خلافات نشبت مشادة بينهما انتهت بجريمة قتل، حيث إن المتهم تخلص من صديقه بضربه بحجر داخل غرفة مهجورة وفر هاربًا حتى تم العثور على الجثة متحللة وبدأت التحقيقات.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متحللة داخل غرفة مهجورة خلف الشادر القديم بدائرة المركز، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

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جثة قنا مدينة نجع حمادي
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