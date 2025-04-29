بعد عام ونصف.. قرار قضائي بشأن تجميد مجلس إدارة نادي دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الأفراد والأمور المستعجلة" بمجلس الدولة بالقاهرة، بقبول طعن مجلس إدارة نادي دسوق شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في ما تضمنه من وقف أعمال وتجميد نشاط واستبعاد مجلس إدارة النادي، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه.

كان أعضاء مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في نهاية عام 2023 بإلغاء القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة باعتباره ما لم يكن، وتداول الطعن في الجلسات أمام المحكمة.

وخلال فترة التداول في محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تبين للمحكمة أن هناك بعض أعضاء مجلس إدارة النادي قد أقام طعنًا على ذات القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

ووفق ذلك قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة من أجل النظر فيهما ليكن حكمًا واحدًا بعد ضم الطعنين معًا نظرًا لوحدة الموضوع في الخصوم وبناء عليه أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة الأفراد والأمور المستعجلة" بمجلس الدولة في القاهرة حكمها السابق ذكره.

وقال أحمد عبدالرحيم، وكيل الطاعنين أعضاء مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي لـ"مصراوي" إنه وفق ذلك سوف يجرى اتخاذ اللازم لتنفيذ الحكم بشأن عودة مجلس إدارة النادي لمباشرة عمله بعد إعلان الصيغة التنفيذية بالحكم لمكتب الوزير من أجل إجراء الحكم بمعرفة مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى عام 2023 عندما وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رأي الشئون القانونية بالوزارة بإحالة كافة المخالفات المالية الواردة بتقرير اللجنة المشكلة من رئيس قطاع الرياضة بالوزارة فيما يخص مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي إلى النيابة العامة.

جاء ذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الصادر من الدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حمل رقم رقم 5 لسنة 2023 بشأن نادي دسوق الرياضي لفحص الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالنادي، والتي أثبتت فيه بوجود مخالفات مالية، وإدارية في الميزانيات، والعضوية، وغيرها في أمور الصرف وكذا التعقيب على رد النادي حول ما رصدته اللجنة من مخالفات.

وإلى ذلك تلقى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، خطابًا رسميًا من قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يفيد موافقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على عدة بنود تتعلق برأي الشئون القانونية بالوزارة بخصوص مجلس إدارة نادي دسوق من بينها إحالة المخالفات المالية لمجلس إدارة النادي للنيابة العامة.

كما تضمن الخطاب موافقة وزير الشباب والرياضة على رأي إدارة الشئون القانونية بالوزارة على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي لحين انتهاء التحقيقات، وتشكيل لجنة وفق ما تقضي به اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021.

وتطبيق نص المادة 97 و98 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 2021 فيما يخص مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي محافظة كفر الشيخ باعتباره المسئول عن إدارة النادي طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وكلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية، والمالية، والقانونية واجبة الاتباع بخصوص ذلك الشأن.