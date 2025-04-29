"إخواتي أكلوا ورثي".. شابة تلقي نفسها في نهر النيل بسوهاج والإنقاذ النهري يتدخل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

حاولت ربة منزل إنهاء حياتها عن طريق إلقاء نفسها في مياه نهر النيل من أعلى مركب، بمدينة سوهاج؛ بسبب خلافات على الميراث مع أشقائها، وتم إنقاذها بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بقيام سيدة بإلقاء نفسها في نهر النيل من معدية "مركب خاص" دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال "أمل. ا" 37 سنة، آنسة، "مركب خاص" من الغرب تجاه الشرق ألقت بنفسها في نهر النيل، وجرى إنقاذها بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

أفادت المذكورة بمضمون ما سبق، وعللت إقدامها على ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات مع أشقائها الذين اتهمتهم بالاستيلاء على ميراثها، ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.