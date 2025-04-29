محافظ القليوبية يوقع بروتوكول لإنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي فى شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 1500متر مربع.

يأتي ذلك لاستخدامها في إنشاء محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والخدمات المصاحبة لها علاوة على العمل على إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.

جرى توقيع البروتوكول بين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والعضو المنتدب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.