محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي

جنوب سيناء – رضا السيد:

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين في فعاليات افتتاح سوق السفر العربي (2025 ATM)، والذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى 1 مايو المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تبذل للترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية الفريدة التي تحظى بثلث حركة السياحة الوافدة إلى مصر سنويًا،.

واستعرض المحافظ، ما تتمتع به المحافظة من تنوع بيئي وسياحي نادر يجمع بين السياحة الشاطئية، والدينية، والبيئية، وسياحة المغامرات.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ خلال زيارته عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار منظمي الرحلات الدولية، والشركات السياحية، والمستثمرين، بهدف تعزيز حركة السياحة إلى مدن جنوب سيناء، وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، خاصة في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

كما سيشارك اللواء خالد مبارك في الفعاليات الإعلامية المقامة على هامش المعرض، متحدثًا عن مقومات جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ كعاصمة للسلام، ومدينة سانت كاترين باعتبارها رمزاً للتسامح الديني، إضافة إلى ما تتميز به المحافظة من شواطئ ساحرة، وشعب مرجانية نادرة، ومحميات طبيعية عالمية.

وتشارك مصر في هذا الحدث السياحي الهام بجناح كبير تنظمه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، و تبلغ مساحته 800 متر مربع، و يضم ممثلي القطاع السياحي المصري الرسمي والخاص، كما يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية السياحية الجديدة.

ويُعد معرض سوق السفر العربي (ATM) واحدًا من أكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر بالشرق الأوسط، ويستقطب سنويًا أكثر من 47 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رئيسية لفتح آفاق تعاون جديدة، وإبراز المقصد المصري عالميًا.