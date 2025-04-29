بعد 3 ساعات بحث.. انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار



أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ في أسيوط، اليوم الثلاثاء، من استخراج جثمان الطفلة "سعاد.ع.س"، 5 أعوام، بعد أكثر من 3 ساعات من أعمال البحث تحت أنقاض منزل مكون من 3 طوابق في شارع جسر التراب بحي غرب مدينة أسيوط.

وتفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من طابقين في حي غرب مدينة أسيوط.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ التابعة للمحافظة وقوات الحماية المدنية عن إنقاذ 9 أشخاص، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوقوع الحادث، بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، إذ تبين من المعاينة انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق.

وتم إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض، وهم: "محمد.ر.م" 26 عامًا، و"علاء.ر.م" 30 عامًا، و"نجاح.ع.م" 40 عامًا، و"ربيع.م.م" 60 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما تم إنقاذ "علي. س. م" 35 عامًا، و"منى. م. ك" 25 عامًا، و"سعد. ع. س" 8 أعوام، و"ملك. ع. س" 3 أعوام، و"مصطفى. ر. م" 25 عامًا، واستقرت حالتهم الصحية ولم يتم نقلهم إلى المستشفى.

وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.