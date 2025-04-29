بالأسماء.. إنقاذ 9 أشخاص من تحت أنقاض منزل منهار في أسيوط- صور



أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ في أسيوط، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 9 أشخاص من تحت أنقاض منزل مكون من 3 طوابق في شارع جسر التراب بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوقوع الحادث، بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، إذ تبين من المعاينة انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق.

وتم إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض، وهم: "محمد.ر.م" 26 عامًا، و"علاء.ر.م" 30 عامًا، و"نجاح.ع.م" 40 عامًا، و"ربيع.م.م" 60 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما تم إنقاذ "علي. س. م" 35 عامًا، و"منى. م. ك" 25 عامًا، و"سعد. ع. س" 8 أعوام، و"ملك. ع. س" 3 أعوام، و"مصطفى. ر. م" 25 عامًا، واستقرت حالتهم الصحية ولم يتم نقلهم إلى المستشفى.

فيما يجري البحث عن طفلة تحت الأنقاض تدعى "سعاد.ع.س" 5 أعوام.

وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.