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دليسبس ومبنى القبة.. محافظ بورسعيد يعلن مصير المباني الأثرية والتاريخية

11:55 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية
  • عرض 5 صورة
    المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية
  • عرض 5 صورة
    المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية
  • عرض 5 صورة
    المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قد صدق على تحويل مبنى هيئة قناة السويس إلى متحف، يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة قناة السويس، وذلك في إطار جهود القيادة السياسية لتنمية القطاع السياحي وعودة بورسعيد لمكانتها الرائدة سياحيا.

كما أعلن المحافظ عن تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير فنار بورسعيد والمنطقة المحيطة به، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى بدء العمل في رفع كفاءة قاعدة تمثال دليسبس، وافتتاح المرحلة الثالثة من الممشى السياحي نهاية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية بورسعيد التاريخية، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، للاحتفال باليوم العالمي للتراث وذكرى نشأة بورسعيد في 25 أبريل عام 1859 وذكرى تأسيس الجمعية.

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