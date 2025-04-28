"لا إصابات ولكن.."- ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعي في قضية طفل البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل مصراوي على تقرير الطب الشرعي لطفل البحيرة في قضية اتهام أسرته لموظف بالاعتداء عليه جنسيًا داخل مدرسته الخاصة بمدينة دمنهور.

وجاء في نص التقرير: "لم يتبين بعموم ظاهر جسمه أي آثار إصابية، وبفحصه من دبر شوهد اتساع لقطر حوالي 1 سم بفتحة الشرج عند إبعاد الإليتين، ووجدنا إنعكاسها وتعاريجها طبيعية، ولم نتبين ثمة أثر التئام قديمة، أو إصابات حديثة"

وجاء بالتقرير تنويهًا عن أن الاحتكاك الجنسي الخارجي قد لا يترك وراءه أثرًا يستدل به عليه والأمر مرجعه لما سوف تنتهي إليه التحقيقات.

وناقشت النيابة طبيب الطب الشرعي حيث أكد بأقواله ما سبق وجاء بالتقرير وجاءت إجابته:

"بفحص الطفل من دبر موضعيا شوهد اتساع بفتحة الشرج عند اتخاذ وضع السجود، وإبعاد الأليتين ولم نتبين بمنطقة الدبر أي آثار إصابية قديمة أو حديثة، وانتهينا في الرأي إلى أن الاتساع المشاهد بفتحة الشرج، جائز الحدوث من الإيلاج أو محاولة إيلاج بالدير إلا أنه بمفرده لا ينهض دليلًا جازمًا على حدوث الإيلاج الكامل بالدبر".

وأضاف أن من أشهر أسباب حدوث اتساع بفتحة الشرج حدوث إيلاج متكرر، وأسباب أخرى مثل الأنيميا والهزال والضعف العام وأمراض العضلات، وبعض أمراض الأعصاب.

وعند سؤال النيابة له إن كان تبين معاناة الطفل من أحد هذه الأمراض أجاب: "لم نتبين وجود ثمة أعراض مرضية للطفل وقت توقيع الكشف الطبي عليه".

وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة موظف بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة في محافظة البحيرة؛ في واقعة هتك عرض طفل في حضانة المدرسة.

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