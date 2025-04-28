بالصور.. 80 شاب وفتاة يشاركون في برنامج تدريبي لصناعة الأفلام على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالتعاون مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برنامج تدريبي لصناعة الأفلام بهدف تمكين الشباب والشابات من اكتساب المهارات الأساسية لصناعة أفلام ناجحة.

شمل البرنامج أساسيات كتابة السيناريو، المونتاج والإخراج. وتم تقديم البرنامج التدريبي من قبل عدد من الخبراء في مجال صناعة الأفلام بحضور 80 مشارك ومشاركة من محافظة أسوان، حيث سيتم إنتاج أفلام تتناول قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في نهاية التدريب ومن المقرر عرض 9 أفلام منهم على هامش المهرجان خلال شهر مايو.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة، دورة كوكب الشرق، في الفترة من 2- 7مايو برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.