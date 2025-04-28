ضبط 2.6 طن هياكل وجلود دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين 2600 كيلوجرام من "نتر الدواجن" ومخلفاتها - بقايا الدجاج من هياكل وجلود - داخل ثلاجة حفظ غير مرخصة شرقي المحافظة.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي؛ إن إدارة تموين شرق الإسكندرية نفذت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملة مكثفة تهدف إلى مكافحة المخالفات التي تهدد سلامة المواد الغذائية والحد من المخاطر التي تواجه المستهلكين.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من نتر الدواجن المخزنة داخل أكياس وأجولة بلا بيانات توضح مصدرها، إلى جانب تغير واضح في الخواص الطبيعية للمواد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبناءً على تعليمات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ بتشديد الرقابة الفعالة على الثلاجات ومخازن حفظ المواد الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، لحماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.