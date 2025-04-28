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50 فرش حشيش.. ضبط تاجر مخدرات بكمية كبيرة من المخدرات بشمال قنا

10:15 م الإثنين 28 أبريل 2025

ضبط تاجر مخدرات بكمية كبيرة

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الاثنين، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، بدائرة مركز شرطة الوقف شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى جابر، معاون أول مباحث الوقف، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر.

وبالانتقال، تبين تمكن القوة الأمنية من ضبط عبدالسميع. ب، 30 عامًا، مقيم بقرية السمطا بمركز دشنا، بمنطقة المعادي، وبحوزته 50 فرش حشيش بقصد الاتجار، قبل توزيعه على عملائه بمركز الوقف.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

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