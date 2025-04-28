مصرع 2 وإصابة 6 في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون على طريق "تلا- شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، إثر تصادم مركبتين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال مستشفى تلا العام حالتي وفاة و6 مصابين، إثر تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق "تلا شبين الكوم"، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.