مقتل شخص في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، خلال مشاجرة دامية اندلعت بين عائلتين بمركز إسنا في محافظة الأقصر.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مصرع المواطن سعيد أ. ع. س.، 33 عامًا، المقيم بمنطقة المحاميد، إثر إصابته بطلق ناري قاتل.

على الفور، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، لعرضه على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.