بالصور.. أهالي منشية جنزور يشاركون فرحة عامل سيرك طنطا عقب عقد قرانه

الغربية- مروة شاهين:

شارك أهالي قرية منشية جنزور بمركز طنطا بمحافظة الغربية محمد البسطويسي عامل السيرك ضحية النمر المفترس، فرحته اليوم الإثنين، عقب عقد قرانه على خطيبته في حفل عائلي أمام منزله.

قال محمد البسطويسي في تصريحاته لمصراوي انه أقام حفل عقد قرانه اليوم رغم استمرار خضوعه للعلاج ومازال تحت الملاحظة الطبية، مضيفاً أن اليوم حفل كتب الكتاب فقط والزواج بعد تعافيه وتماثله للشفاء بشكل كامل.

وأضاف البسطويسي أنه يكن كل العرفان والشكر لخطيبته التي لم تتخلي عنه بعد الحادث وظلت بجانبه لمدة شهر تحاول تخفيف عنه ما لحق به قائلاً " حولت افرحها بكتب الكتاب بعد كل الي مرينا بيه والصدمة بعد بتر ذراعي، احنا مخطوبين من سنتين وكانت قصة حب، وكنت خايف أنها تسبني بعد إلي حصلي بس طلعت جدعة واصيله ومتخلتش عني".

واستكمل عامل السيرك ضحية النمر المفترس أنه كان من المقرر كتب الكتاب والزواج خلال شهرين بعد العيد حسب الاتفاق مع الأسرة خطيبته، ولكن بسبب الحادث وحالته الصحية سيتم تأجيل الزواج لحين انتهاء فترة علاجه.

منذ أيام مر محمد بسطويسي، بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله على الفور إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح والد محمد أن نجله شعر بإعياء شديد وآلام حادة في أنحاء متفرقة من جسده، مما دفع الأسرة إلى التحرك السريع لنقله إلى المستشفى. وبحسب الفحوصات الطبية، تبيّن إصابته بعدوى بكتيرية في موضع الجرح، وقد تم إعطاؤه مجموعة من الأدوية والمسكنات اللازمة تحت إشراف الأطباء المختصين.

كان السيرك الكائن بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، واعتاد تقديم عروض مميزه أيام عيد الفطر للزوار ومن ضمن تلك العروض كانت عرض انوسه كوته مدربة الأسود الشهيرة، مع 10 أسود ونمور وبعد بدء العرض قام أحد العمال الموجودين خارج القفص الحديدي الذي يقدم فيه العرض بمد يده داخل القفص فقام النمر بالتهامها، وتم نقله إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتمكن المدربين من السيطرة علي الأسود الموجودة داخل القفص، ومنعها من الخروج الي المواطنين، بعد حالة من الهلع والخوف، انتبات الحاضرين، تم نقل المصاب إلي مستشفي طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية، وتم بتر ذراعه جراء الحادث.

اقرأ أيضا:

"كان بيقدم عرض للزوار".. أسد يلتهم يد عامل داخل سيرك بطنطا

أنوسة كوتة: إرسال النمر للتدريب في القاهرة.. والعامل إصابته جروح قطعية فقط

أنوسة كوتة: العامل مد يده داخل القفص.. والمدربين حاولوا إنقاذه من النمر