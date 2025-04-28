الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.. المنيا تستعد لافتتاح مجمع الذكاء المكاني المتقدم (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الإثنين، مجمع الذكاء المكاني المتقدم، استعدادًا لافتتاح أول مجمع متكامل لأعمال الذكاء المكاني والبنية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.

أكد أبو زيد أن المنيا تشهد طفرة حقيقية في مجال التقنيات الرقمية، من خلال إقامة هذا المجمع الذي يتيح تكامل البيانات الجغرافية والمكانية وتحليلها باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية والتخطيط العمراني الدقيق.

وأوضح نائب المحافظ أن المجمع يضم 6 مراكز متخصصة تشمل: مركز البنية المعلوماتية، ومركز شبكات المرافق والرفع المساحي، ومركز إعداد الكوادر البشرية، ومركز البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الاستشعار عن بُعد، ومركز الحاسبات فائقة الأداء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المجمع يقدم خدمات عديدة مثل: الرفع المساحي لتراخيص المحال العامة والبناء، وإصدار شهادات المنسوب من مستوى سطح البحر الخاصة بملف التصالح، والكشف عن المرافق العامة وتصاريح الحفر، والرفع المساحي لقطع الأراضي بغرض التقنين، وإصدار شهادة عمر المبنى من صور الأقمار الصناعية، وخدمات التدريب المتقدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.

وأضاف أن إقامة مجمع الذكاء المكاني بالمنيا يأتي في إطار إحكام السيطرة المعلوماتية المكانية على مختلف المواقع بالمحافظة، بما يضمن توفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، مع الحفاظ على البنية الأساسية، ومنع أي أضرار قد تطرأ خلال أعمال الحفر أو التنفيذ.