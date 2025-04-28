بالصور.. مصرع سيدة وإصابة اثنين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب شخصان آخران، في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وعربة كارو، على طريق "الفيوم–بني سويف" الجديد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث أمام عزبة التايه التابعة لمركز ناصر، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن التصادم أسفر عن مصرع "فايزة. ع. ع" (60 عامًا)، وإصابة "عادل. م. م" (63 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إيمان. ر. م" (53 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.