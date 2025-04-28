انطلاق مشروع "أندية النشء" بمحافظة جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، مشروع "أندية النشء"، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، ممثلةً في الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، بمشاركة إدارات "شرم الشيخ، دهب، الطور"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى إطلاق المشروع بالتعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف تعزيز الانتماء الوطني، وإعداد جيل قوي لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات التنموية في المحافظات الحدودية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن المشروع يُعد خطوة هامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى النشء في المناطق الحدودية، وتنمية قدراتهم الإبداعية والرياضية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني لديهم، إضافة إلى التوعية بالقوانين والتشريعات، وتنمية مهاراتهم الرياضية والفنية بما يسهم في تطوير شخصياتهم بصورة متكاملة، ويعزز قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنميته.

وأكد أن المشروع يتضمن تدريب النشء على مهارات الألعاب الجماعية، وتنظيم مسابقات رياضية ترويحية، إضافة إلى تنمية المهارات الفنية والإبداعية في مجال الأشغال اليدوية، بما يفتح آفاقًا جديدة لهم، ويعزز قدرتهم على الإبداع.