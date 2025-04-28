وقفة احتجاجية للمحامين بالسويس اعتراضا على الرسوم الخدمات -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

نظم المحامون في السويس وقفة احتجاجية داخل مجمع محاكم السويس احتجاجا على فرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قراراً وصفه المحامين بأنه غير دستوري من رؤساء محاكم الاستئناف.

وردد المحامون خلال الوقفة التي نظموها في ساحة محكمة السويس الابتدائية هتافات "لا لا للرسوم" و " لا رسوم بغير قانون" وأكد المحامون خلال وقفتهم أنهم ملتزمون بقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام النقيب العام لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.

وأشار المحامون في السويس إلى التزامهم بالقرار الخاص بمنع التوريد في خزينة المحكمة الصادر سابقا، والامتثال لقرار توقيع العقوبة على من خالف ذلك القرار، كما التزموا بالدعوة للوقفة الاحتجاجية اليوم الإثنين تحت إشراف عضو مجلس النقابة بكل محكمة جزئية، وبالتنسيق مع أشرف فاروق نقيب المحامين في السويس.

وخلال الوقفة أعلن المحامون التزامهم أيضا بقرار النقابة العامة بالامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، والذي حددته النقابة العامة ليوافق غدا الثلاثاء على أن يراعي المحامين مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية حفاظًا على حقوق المتقاضين.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس 1850 محاميا بلجنة الأربعين، 840 بلجنة السويس.