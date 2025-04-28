وقفة احتجاجية للمحامين في أسوان اعتراضا على الرسوم القضائية -صور

أسوان – إيهاب عمران:

نظم العشرات من المحامين بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقار محاكم المحافظة بكل درجاتها، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية.

وقال وائل رفعت المحامي، أننا نرفض الرسوم القضائية غير القانونية والمخالفة للدستور.

وأضاف أن موقفنا ثابت على مستوى الجمهورية، وأننا سنقوم بمجموعة من الإجراءات التصعيدية، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.

بدوره أوضح محمد عرابي الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بأسوان، أننا ملتزمون بقرارات النقابة العامة، والتى تحرص على الدفاع عن حقوق المحامين المهنية، مع الحفاظ على سلمية الوقفة وعدم الخروج عن مضمونها.



وأضاف أن المحامين يمتنعون عن سداد أي مبالغ مالية لكافة خزائن المحاكم بجميع درجاتها على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 29 أبريل، ولمدة يوم واحد فقط، وذلك في خطوة احتجاجية منظمة لدعم مطالب المحامين.