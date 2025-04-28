احتجاجًا على زيادة الرسوم.. وقفات احتجاجية للمحامين بمحاكم كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم محامو كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وقفة سلمية بجميع المحاكم الجزئية على مستوى المحافظة، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية، وفقًا لقرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، جددت مطالبها عبر بيان صادر عن النقابة بتنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين.

وتضمنت المطالب الالتزام التام بتنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين، ودعوة الجمعية العمومية لمحامين كفر الشيخ بشأن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الإثنين بجميع مقار المحاكم على مستوى المحافظة اعتراضًا على زيادة الرسوم الصادرة من محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها.

وشمل بيان النقابة مطالبة محامين كفر الشيخ بالامتناع عن توريد أية رسوم لخزائن المحاكم بداية من يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 مع التنبيه على إنهاء أية رسوم قبل ذلك الموعد التزامًا بالقرار.

وفي ختام البيان نبه مجلس نقابة المحامين في كفر الشيخ بتنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الخاص بالمخالفين للقرار بلا استثناء.