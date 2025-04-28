وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة وذلك بين محافظة القليوبية، وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وعدد من قيادات شركة بان للمقاولات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على البيئة، كما تعمل على طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظات للعمل على تطوير ودعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات ناجحة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الحيوانى على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على أن المجازر الحكومية بالمحافظة قد شهدت تطويراً ورفع كفاءة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص شكره للسيدة وزيرة التنمية المحلية علي دعمها المستمر لجهود المحافظة في استغلال الموارد الموجودة وحسن استغلالها بصورة جيدة.

من جانبه أكد اللواء عمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، على التزام الشركة بكافة بنود التعاقد بما يساهم في حسن إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمة، وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها في ذلك المجال وتحقيق أقصى استفادة لمحافظة القليوبية من المشروع لتعظيم مواردها ورفع كفاءة التشغيل لهذا المشروع بكفاءة واستدامة.