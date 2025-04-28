غلق صناديق الاقتراع وفرز الأصوات في انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، غلق صناديق الاقتراع رسمياً وبدء أعمال فرز الأصوات، في ختام العملية الانتخابية لاختيار مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025/2029.

وسجلت عملية الاقتراع مشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أدلى 137 عضواً من أصل 185 عضواً بأصواتهم، بنسبة مشاركة تجاوزت 74% من إجمالي الأعضاء، بما يشير إلى الحرص الكبير على دعم الغرفة ويعكس الاهتمام والمساهمة في تشكيل قيادتها الجديدة.

وأجريت عملية التصويت في أجواء من الشفافية والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعتمدة، وبإشراف مباشر من اللجنة المشرفة التي حرصت على تطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتجرى أعمال الفرز لاختيار رئيس الغرفة، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، الذين يقودون مسيرة الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة في مرحلة حافلة بالتحديات والفرص لتعزيز مكانة قطاع الملاحة والتوكيلات البحرية محلياً وإقليمياً.

وأكدت اللجنة المشرفة أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة النهائية لاعتماد النتائج بشكل رسمي وشفاف أمام الجمعية العمومية.