التموين تواصل توزيع أسطوانات الغاز بالإسماعيلية بالسعر الرسمي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جهودها في توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بالسعر الرسمي على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المناطق بالمحافظة.

وتمركزت سيارات توزيع الأسطوانات في عدة مواقع بمراكز ومدن المحافظة، حيث جرى توزيعها أمام الوحدة المحلية لقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية، وأمام الكبسولة بمركز ومدينة فايد، وكذلك أمام رئاسة مدينة القصاصين.

كما شملت نقاط التوزيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، وأمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم من أسطوانات الغاز.

وسبق أن قامت مديرية التموين يوم السبت بتوزيع الأسطوانات بالأسعار الرسمية في عدد من المناطق، شملت مركز ومدينة القنطرة غرب، ومدينة الإسماعيلية، وقرية كسفريت، في إطار خطة موسعة لتغطية كافة أنحاء المحافظة.

من جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أماكن إضافية لتمركز سيارات بيع الأسطوانات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، لضمان وصول الخدمة لكل المواطنين بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على ضبط الأسواق ومواجهة أي مظاهر للاستغلال، بما يعزز من الاستقرار المعيشي ويحقق العدالة الاجتماعية.