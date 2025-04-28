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إحالة مسؤولي إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة للتحقيق -صور

03:39 م الإثنين 28 أبريل 2025
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (3)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (5)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (6)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (2)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (8)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (9)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (7)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (4)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (10)
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    الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة (11)
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الفيوم - حسين فتحى:

أحال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المسئولين عن إدارة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بنين، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، والإشراف اليومي بالمدرسة، للتحقيق، وذلك بسبب عدم انضباط الإشراف اليومي وخروج عدد من الطلاب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، الإثنين،

ويأتي القرار بعد على الزيارة المفاجئة لوكيل الوزارة للمدرسة، حيث أكد قبيصي، أن أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجبات الوظيفية لن يتم التهاون معه، مشدداً على أن الانضباط هو الركيزة الأساسية لإنجاح العملية التعليمية.

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خالد خلف قبيصي وزارة التربية والتعليم زيارة مفاجئة
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