السجن المشدد 15 عامًا لزوج قتل حماه بمعاونة والده وشقيقه

الدقهلية-رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 عاما، لأب و2 من أبنائه وبراءة آخر، وذلك فى قضية اتهامهم بضرب والد زوجة أحدهم ضربًا تسبب في موته، لوجود خلافات فيما بين أحد المتهمين وزوجته بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمدعبدالهادي، فى القضية رقم 17863 جنايات مركز السنبلاوين والمقيد برقم 6000 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال 4 متهمين وهم :"محمود.ا.م.م، 30 عاما، وشقيقه اسلام، ووالدهم ال.م.م.م،53 عاما، وعادل.ج.ع.ع، 50 عاما، الى محكمة الجنايات المختصة لانهم فى 5/7/2024 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليه محمد محمود أبو بكر محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربه وأعدوا لذلك الغرض (شوم - بلطة) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما ان ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بتكبيله وعاجلة المتهم الثالث بضربه بشومة وكال له الأول عدة ضربات بشومه استقرت إحداها برأسه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلى الوفاة.

وأدلى المجني عليه محمود أبو بكر محمد النمر، بشهادته أمام النيابة العامة قبل وفاته، بأنه على إثر خلافات زوجية فيما بين نجلته وزوجها المتهم الأول، وإبان تواجده بالأرض الزراعية حضر المتهمون جميعا آنذاك تعدوا عليه بالضرب بأن كبله المتهم الثاني وعاجلة المتهم الثالث بضربه بشومة وكال له المتهم الأول عدة ضربات بشومه استقرت فى رأسه فيما تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

وأكدت التحريات السرية التي أجراها النقيب أحمد الأعوج، معاون مباحث مركز شرطة السنبلاوين، توصله إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات نتيجة وجود خلافات زوجية بين المتهم الأول وزوجته قام على إثرها المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب داخل الأرض الزراعية.