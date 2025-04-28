محامو الإسماعيلية ينظمون وقفة احتجاجية داخل مجمع المحاكم رفضًا للرسوم القضائية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نظم محامو محافظة الإسماعيلية اليوم وقفة احتجاجية داخل مجمع محاكم الإسماعيلية وعدد من المحاكم الجزئية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية، برئاسة النقيب وأعضاء المجلس، تنفيذًا لما أقره اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية مؤخرًا.

وأكد المحامون التزامهم الكامل بقرارات النقابة العامة، وحرصهم على الدفاع عن حقوقهم المهنية، مع الحفاظ على سلمية الوقفة وعدم الخروج عن مضمونها.

وفي إطار التصعيد، أعلنت النقابة عن الامتناع عن سداد أي مبالغ مالية لكافة خزائن المحاكم بجميع درجاتها على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 29 أبريل، ولمدة يوم واحد فقط، وذلك في خطوة احتجاجية منظمة لدعم مطالب المحامين.

وشدد مجلس نقابة محامي الإسماعيلية على أهمية التزام كافة الأعضاء بالقرارات الصادرة، حفاظًا على وحدة الصف والمصلحة العامة، محذرًا من توقيع عقوبات الإنذار على المخالفين لقرار الامتناع عن سداد الرسوم، باستثناء حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تقديم ما يفيد إلى أعضاء المجلس المشرفين على الإضراب.