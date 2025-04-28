محامو البحيرة يتظاهرون أمام محكمة دمنهور رفضًا لزيادة رسوم التقاضي - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، رفضًا للزيادات المقررة على رسوم التقاضي.

وقال عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، إن الوقفة اليوم هي الثانية التي ينظمها محامو البحيرة إنفاذا للقرار الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين بخصوص موقف المحامين من رفض الزيادات المقررة على رسوم التقاضي.

وأضاف أن الوقفة استمرت لمدة نصف ساعة بدءًا من الساعة 12:30 ظهرا و حتى الساعة 1 بمقر محكمة شمال دمنهور بالروضة.

وقال رامي الحديني، المتحدث الرسمي لمجلس نقابة شمال البحيرة، رغم أن المحامي قانونا ليس مكلف بالرسوم القضائية التي تقع على عاتق المتقاضين، ولكن هذا قدرنا أن نخوض المعركة نيابة عن المواطن لعدم الإثقال على كاهله بالمزيد من الأعباء التي لا يحتملها.

وأضاف أن تكرار الوقفة الاحتجاجية سببه هو أننا لم تتلقى أي استجابة أو دعوة للحوار من أي جهة عقب الوقفة الأولى، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية بخلاف الوقفة منها امتناع المحامين عن سداد أية رسوم قضائية غدًا، وستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى في حالة عدم الاستجابة.