يضم نباتات الزينة والعطرية.. افتتاح معرض الزهور الثاني بجامعة بنها -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الزهور في نسخته الثانية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات، وبإشراف الدكتور أحمد سعيد الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر، وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والورود الطبيعية، والنباتات الطبية والعطرية، والشتلات، و نباتات الزينة بأنواعها، والخامات والمستلزمات الزراعية، وبمشاركة كلية الزراعة بمشتهر وعدد من العارضين.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن معرض الزهور الذي تنظمه الجامعة يعد فرصة فريدة لمنسوبيها وللمواطنين للاطلاع على أنواع الأشجار المثمرة والنباتات المختلفة، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية مبادرة 100 مليون شجرة، وأهمية الأشجار في حياتنا اليومية في المحافظة على البيئة وتجميلها للحد من التغيرات المناخية، مشيدا بتنظيم المعرض.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة، أن الهدف من المعرض هو تنمية الذوق العام للطلاب ونشر ثقافة التشجير والوعي بكيفية اختيار الأنواع المناسبة طبقاً لكل مكان وكيفية زراعتها وطرق الاعتناء بها، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي بأسعار مناسبة.