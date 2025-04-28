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وقفة احتجاجية للمحامين في بني سويف اعتراضا على الرسوم القضائية -صور

02:17 م الإثنين 28 أبريل 2025
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بني سويف-حمدي سليمان:

نظم العشرات من المحامين ببني سويف، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقار محاكم المحافظة بكل درجاتها، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية

وأوضح المحامون، أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين، وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.

ونبهت نقابة بني سويف الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الإلتزام بكافة قرارات النقابة العامة، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيرًا عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية، وأكدت أن ذلك يأتي امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

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