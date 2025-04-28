انطلاق انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

بدأت انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر لاختيار مجلس الإدارة الجديد، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ويختار أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات التي تجرى اليوم الاثنين، رئيس غرفة الملاحة ونائب الرئيس، أمين الصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وذلك لخدمة القطاع في دورة انتخابية مدتها 4 سنوات.

وتهدف الانتخابات إلى إعادة تشكيل المجلس بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الملاحة، مما يعزز من قدرة الغرفة على تقديم خدمات مبتكرة وفعّالة لأعضائها، ودعم النمو المستدام في القطاع وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الملاحة والتوكيلات البحرية.

يتألف أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من 185 عضوًا يمثلون شركات الملاحة والتوكيلات البحرية، تتيح الانتخابات للملاك أو من ينوب عنهم وفقاً لأحكام المادتين 22 و54 من اللائحة التنفيذية للغرفة، حق الترشح والتصويت، بشرط أن يكون العضو قد سدد اشتراكاته السنوية حتى العام المالي 2025/2024.

وتعتبر هذه الانتخابات خطوة أساسية نحو تحسين خدمات ميناء السويس والبحر الأحمر، حيث سيتولى الأعضاء الجدد اتخاذ قرارات استراتيجية هامة تؤثر بشكل مباشر على تطوير القطاع وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، كما تجرى الانتخابات في ظل بيئة اقتصادية وتشغيلية مليئة بالتحديات والفرص، ما يجعل الغرفة تسعى لتعزيز الشفافية وتطوير آليات العمل الداخلي والخارجي، مما يسهم في تكامل أكبر بين الأعضاء.