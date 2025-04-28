إجراءات تأديبية صارمة ضد طالبين في واقعة الفيديو المشين أمام شقة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت إحدى المدارس الخاصة في منطقة العجمي غرب الإسكندرية اتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبين ظهرا في مقطع فيديو مثير للجدل وهما يتبولان أمام شقة سيدة على خلفية خلاف عائلي.

الفيديو، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور، مما دفع المدرسة إلى التحرك للحفاظ على انضباطها وسُمعتها.

وتسبب الحادث في استياء أولياء الأمور الذين أعربوا عن غضبهم إزاء هذا التصرف، وهدد بعضهم بالتجمهر داخل المدرسة لمنع الطفلين من الدخول.

وردًا على ذلك، قررت إدارة المدرسة منع الطالبين من الحضور للمدرسة بصفة عامة، والسماح لهما بالوجود فقط أثناء الامتحانات داخل لجنة خاصة،

كما أصدرت المدرسة إنذارًا بالفصل إلى جانب العمل على نقل الطالبين إلى مدرسة أخرى في العام الدراسي القادم؛ وتأتي هذه الخطوات بعد حالة من الغضب الشديد بين أولياء الأمور الذين رأوا أن سلوك الطالبين يشكل خطرًا على بيئة المدرسة وسمعتها.

من ناحية أخرى، أوضحت إدارة التعليم الخاص في إدارة العجمي أنها تتابع تطورات الأزمة الناتجة عن الفيديو الذي يعكس خلافًا عائليًا أثار الرأي العام وأولياء أمور الطلاب.

وأكدت الإدارة التعليمية أن الإجراءات المُتخذة من قِبل المدرسة جاءت بهدف تهدئة الأوضاع وحماية الطلاب من التنمر داخل المدرسة، مع انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومقارنتها بمدونة السلوك المدرسي.

وفي منشور عبر صفحة المدرسة على فيسبوك، أوضحت إدارة المدرسة أن الواقعة جرت خارج نطاق المدرسة وفي يوم عطلة، مؤكدة أنها مجرد مشكلة عائلية لا صلة للمدرسة بها.

ومع ذلك، شددت الإدارة على أنها استدعت أولياء أمور الطالبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التصرف غير اللائق الذي تسبب في الإضرار بسمعة المدرسة.

وفي منشور لاحق، أعلنت المدرسة أنها وجهت إنذارًا بالفصل للطالبين، مشيرة إلى عدم قبولهما العام المقبل، إضافة إلى منع حضورهما بشكل كامل لتفادي أي اشتباكات أو تنمر من الطلاب الآخرين على خلفية الحادثة.