مشروع جديد في الأقصر لتعزيز الزراعة الرقمية والمستدامة -صور

الأقصر- محمد محروس:



تواصل محافظة الأقصر خطواتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر، عبر تنفيذ مشروع "رقمنة سلاسل القيمة لمحاصيل الخضر لخلق فرص عمل"، الذي تقوده شركتا "بلانتفورم" و"مزارع"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، نيابةً عن الحكومة الألمانية، ضمن برنامج develoPPP، وبرعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

ويهدف المشروع إلى دعم العاملين بالقطاع الزراعي من خلال رفع كفاءاتهم، مع التركيز على الحلول الرقمية العملية، وتشجيع فرص العمل في مجالات التصنيع الزراعي. ويركز المشروع على تعزيز النمو الشامل بمركز إسنا، عبر تأهيل الشباب، ودعم مهارات المزارعين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الزراعية، بما يسهم في خلق فرص تنموية جديدة.

وفي هذا السياق، قال محمد نبيل، مدير المشروع، إن الجهود تركزت على تحويل الزراعة في إسنا إلى قطاع أكثر شمولًا واستدامة، حيث جرى تدريب أكثر من 150 من خريجي كليات الزراعة والعاملين بالقطاع، تجاوزت نسبة النساء المشاركات 50%.

وشمل التدريب تطوير المهارات العملية المرتبطة باحتياجات السوق، مع التركيز على إنتاج محاصيل الطماطم والفلفل الهالبينو، وتناول التدريب مراحل تجهيز الأرض، وتحليل التربة، والزراعة الدقيقة بالتقنيات الرقمية، إضافة إلى أنشطة ما بعد الحصاد مثل الفرز والتعبئة والتخزين. كما نُظّمت زيارات ميدانية لمحطات التعبئة والمزارع النموذجية لربط التدريب النظري بالتطبيق العملي.

وفي إطار دعم المهارات الشاملة للشباب، أطلق المشروع خلال أبريل دورة تدريبية لتنمية المهارات الشخصية والحياتية، شملت مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، واتخاذ القرار، بهدف تعزيز جاهزيتهم للانخراط بسوق العمل.

ومن المقرر عقد لقاءات تشبيك مع ممثلي القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لفتح آفاق أوسع للتوظيف، وربط المتدربين مباشرة بسوق العمل.

وفي جانب آخر، توسعت أنشطة المشروع لتشمل أكثر من 650 من صغار المزارعين بإسنا العاملين بزراعة الطماطم والفلفل الهالبينو. وتضمنت الأنشطة دورات تدريبية مكثفة ومدارس حقلية ركزت على تطوير المهارات الزراعية اليومية، بدءًا من اختيار التقاوي المحسنة، وتطبيق تقنيات التسميد الذكي، مرورًا باستخدام أساليب المكافحة الحيوية للآفات، وانتهاءً بتقنيات الحصاد وإدارة المحاصيل بعد الجني لضمان جودة الإنتاج. وأسهمت هذه التدريبات في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، مما أدى إلى تحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين.

وفي سبيل تعزيز الاستدامة، ركز المشروع على تقوية الروابط بين المزارعين والأسواق عبر تطبيق نموذج التعاقد الزراعي بالتعاون مع شركة "مزارع"، الذي يضمن تسويق المنتجات بأسعار ثابتة، ما حدّ من مخاطر تقلبات السوق وعزز من ثقة المزارعين للاستثمار في جودة محاصيلهم.

وفي إطار تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، تم تحديث وحدة متخصصة لتجهيز وتعبئة محاصيل الطماطم والفلفل الهالبينو في إسنا، بهدف رفع المعايير التصديرية وفق متطلبات الأسواق الدولية، ما يسهم في دعم فرص النفاذ لأسواق جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

كما التقى محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بعدد من القائمين على المشروع، لمناقشة سبل التنسيق بما يضمن نجاح التنفيذ وفق الضوابط المحددة.

حضر اللقاء حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وكمال فؤاد منصور مدير إدارة الجمعيات، والمهندس محمد نبيل مدير المشروع، وحسن البدوي استشاري الحلول الرقمية، والدكتور النوبي حفني استشاري الدعم المؤسسي، والدكتورة منى محمود دكروني منسق أنشطة المشروع.