مقتل سائق اختلف مع زميله على أولوية تحميل الركاب بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

قُتل سائق سيارة أجرة في أوائل العشرينيات، إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر من سائق آخر، اختلفا سويًا على أولوية تحميل الركاب في شبين الكوم بالمنوفية.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمقتل شاب يُدعى"زياد"، ويعمل سائق سيارة أجرة إثر نشوب مشادة على أولوية تحميل الركاب بينهما، حيث أقدم "هـ.م.ا" على طعن المذكور الأول بسلاح أبيض في الصدر، تسبب في وفاته.

والدة الفقيد أوضحت لـ"مصراوي"، أن نجلها "زياد" كانت خطوبته قبل شهر وحضرها القاتل لكون صديق لشقيقه الأكبر ويلتقيان دومًا في موقف السيارات، مُتابعة: "ابنى كان رايح مع أخوه يعاتبون والد هشام على مشكلته معاهم في تحميل الركاب، وفجأة القاتل جاب سكينة وطعن زياد في قلبه، نقلوه على مستشفى القصر، بس يعني كان دمه اتصفى ومات غدر".