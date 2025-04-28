إغلاق محل ملابس حريمى في سوهاج بسبب محتوى دعائي خادش للحياء - صور

سوهاج- عمار عبد الواحد:

وجه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بغلق أحد محلات الملابس بشارع المدارس بمدينة سوهاج، وذلك بعد قيامه بنشر مقاطع فيديو دعائية بطريقة تخالف القيم والأعراف المتبعة، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن ما تم تداوله من محتوى دعائي يعد خرقًا واضحًا للعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السوهاجي والمصري بشكل عام، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس القيم والأخلاقيات العامة.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية تتابع بدقة أي أنشطة أو ممارسات قد تخل بالنظام العام أو تتنافى مع الأعراف المجتمعية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مثل هذه التصرفات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية .

وأكد المحافظ، أهمية التزام كافة الأنشطة التجارية بضوابط الدعاية والإعلان بما يحترم القيم والتقاليد المصرية، داعيًا الجميع إلى أن يكونوا قدوة في الالتزام الأخلاقي والمجتمعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر بها فتاة تعرض ملابس حريمي "لانجيري" لأحد المحال التجارية بسوهاج، بشكل خادش للحياء، ما أثار غضب رواد فيس بوك.