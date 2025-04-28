مصرع نجار سقط من الطابق الثالث أثناء عمله على سقالة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي نجار مسلح مصرعه متأثرًا بإصابته بكسور وجروح متفرقة بالجمجمة والفكين، نتيجة سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث، أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو أحمد ع م 34 عامًا نجار مسلح جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

أفاد والده سن 65 بالمعاش، ومحمود ي م 74 عامًا بالمعاش، وشاهد واقعة طلعت ق س 44 عامًا عامل ومقيمون بذات الناحية، أنه أثناء عمل المذكور على سقالة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء ملك الثاني كائن بدائرة القسم اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لوفاته، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفى الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بالجمجمة والفكين نتيجة سقوط من علو، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.