مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد طريق مفارق البعالوة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، ما تسبب فى مصرع شاب وإصابة آخر.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الصالحية الجديدة باستقبال أحمد ا. ا. ق، 20 عامًا، مقيم بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد، مصابا جراء الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية اللازمة له.

بينما استقبل المستشفى جثة أحمد ا. م. ح، 20 عامًا، مقيم بالزقازيق، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.