8 آلاف منتفع.. الرعاية الصحية تُوسع مظلة خدماتها في أبو رديس بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن مدينة أبو رديس إحدى مدن محافظة جنوب سيناء التي تقع على خليج السويس، وتُعد من المدن الحيوية التي تضم عددًا من المنشآت الصناعية وشركات الطاقة، مما يجعلها مركزًا هامًا للعمالة الصناعية والسكنية.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في تصريح اليوم، أن المدينة تضم وحدتين لطب الأسرة تابعتين للهيئة العامة للرعاية الصحية، إحداهما حاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة دوليًا.

وأكد أن هذه الوحدات هم: وحدة طب أسرة العرايشية "معتمدة من GAHAR"، ووحدة طب أسرة الطر، وتقدم هذه الوحدات حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الأولية وفقًا لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مع تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى، لتوفير رعاية آمنة وإنسانية للجميع.

وأشار إلى أنه يجري داخل هذه الوحدات تقديم 16 خدمة متنوعة، وهم: خدمات الاستقبال والطوارئ، عيادة طب الأسرة، رعاية الأمومة، عيادة الأسنان، خدمات المعمل، الفحص الشامل، الإحالة، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المبادرات الرئاسية، أشعة الأسنان، السونار، المشورة النفسية، صرف الألبان، التثقيف الصحي، ومبادرة فحص ما قبل الزواج.

وأضاف أن إجمالي عدد المنتفعين من الخدمات الطبية التي تقدمها هذه الوحدات بلغ 8169 منتفع، بواقع 6969 منتفع بوحدة طب أسرة العرايشية، و 1200 منتفع بوحدة طب الطر.