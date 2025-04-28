توجيه 482 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير ورصف شبكة طرق محلية بالمحافظة بإجمالي 1011.8 كيلو متر مربع خلال الخطة الاستثمارية لعام 2024 – 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100.5 مليون جنيه، بواقع 35,5 مليون جنيه تكلفة رصف وتطوير وازدواج الطريق الرئيس بمدينة أبوزنيمة بطول 2 كيلو متر، بداية من أمام المسجد الكبير حتى الوحدة المحلية، واستكمال رصف طريق مدخل السعال وأبو سيلة بطول 6,5 كيلو متر بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 35 مليون جنيه، ورصف طريق حي الزهور بمدينة طور سيناء بطول 1,7 كيلو متر، وبتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن أعمال رصف شبكة الطرق المحلية بالمحافظة تأتي في إطار خطة التنمية المحلية التي تقوم المحافظة بتنفيذها، والتي تتضمن أيضًا تطوير ورفع كفاءة بعض المجاز، ومنها مجزر نويبع بتكلفة 48 مليون جنيه، ومجزر دهب بتكلفة 48 مليون جنيه.

وأكد أن هذه الخطة تستهدف تعزيز التنمية المكانية والمحلية من خلال توجيه 482 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية على مستوى مدن المحافظة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهدف تحويل سيناء إلى نموذج متكامل من التنمية "الاقتصادية، السياحية، والاجتماعية"، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة.

جدير بالذكر، أنه جرى تطوير الطرق الدولية التي تربط بين المدن السياحية الواقعة في نطاق خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بتكلفة تتخطى 446 مليون جنيه، وتتضمن تطوير ورفع كفاءة طريق دهب – نويبع بطول 50 كيلو متر بتكلفة 240 مليون جنيه، واستكمال تطوير منفذ طابا البري بتكلفة 157.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب، بتكلفة 49 مليون جنيه، وذلك وفقًا للاستراتيجية الخاصة بمجال الطرق لعام 2024 – 2025.