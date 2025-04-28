شاب ينهي حياة والدته في كفر الشيخ.. والأهالي: مريض نفسي



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أنهى شاب حياة والدته بسلاح أبيض عقب حدوث مشادة كلامية بينهما بمنطقة القنطرة البيضاء في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغا من أهالي منطقة الهيشة، بالقنطرة البيضاء بنطاق دائرة قسم أول كفر الشيخ، بتعدي شاب على والدته وطعنها بسلاح أبيض سكين، بسبب معاناته النفسية.

انتقل ضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ إلى موقع الحادث، إذ تبين أن المتهم يدعى "محمد. ع"، في العقد الثاني من العمر.

وبسؤال شهود عيان من أهالي المنطقة أفادوا بأنهم سمعوا أصوات مشاجرة بين الشاب ووالدته، مؤكدين أنه مريض نفسي وسبق إيداعه بمصلحة نفسية مرات سابقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.