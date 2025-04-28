خلاف على أسعار الأسماك.. ضبط 3 متهمين وتحديد رابع قتلوا بائعًا في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط 3 متهمين (أب ونجليه)، وتحديد رابع متهم بالتعدي على بائع أسماك متجول باستخدام سلاح أبيض "كزلك" بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى وفاته.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوصول المدعو محمد إسماعيل العطار، 22 عامًا، بائع أسماك متجول، إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بطعنة في الظهر إثر تعدي آخرين عليه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى.

انتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، برفقة النقيب محمد عبداللطيف، معاون مباحث المركز، إلى المستشفى للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسبابها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن 3 أشخاص من أسرة واحدة (أب ونجلاه) تعدوا على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "كزلك"، مما أسفر عن إصابته بجرح نافذ في الرئة.

وبتكثيف التحريات تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم رامي شرف الدين، مفتش مباحث المركز، تبين أن المتهمين هم "محمد. م. ع. أ" 59 عامًا، سائق، وشهرته "السيد الشيطان"، ونجليه "وليد" 27 عامًا، سائق، و"كريم" 25 عامًا، بائع أسماك، جميعهم يقيمون بقرية شنو.

وكشفت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى مشادة كلامية حادة بين المجني عليه والمتهم الثالث ووالدته أثناء بيعهم الأسماك في السوق الأسبوعي لقرية الحمراوي، بسبب خلاف على أسعار الأسماك، حيث تدخل العقلاء لفض المشادة.

وأوضحت التحريات أنه عقب عودة المجني عليه من السوق، وأثناء مروره من أمام قرية شنو على دراجة بخارية "تروسيكل"، قام المتهمون الثلاثة بالترصد له واستوقفوه، حيث نشبت مشادة كلامية بينهم انتهت بتعدي المتهمين عليه بسلاح أبيض "كزلك".

ووفقًا للتحقيقات التي تجريها نيابة مركز كفر الشيخ، تم تحديد متهم رابع يدعى "محمد. ح. خ" 29 عامًا، سائق، ويقيم في نفس عنوان المتهمين الثلاثة، وذلك لمساندته لهم في تنفيذ الجريمة. جاري ضبطه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره.

تم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حرر المحضر رقم 6688 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.