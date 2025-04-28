محافظ الشرقية يطمئن على وكيل التموين بعد إجرائه جراحة

الشرقية - ياسمين عزت:

زار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لوكيل وزارة التموين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يُعد المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

من جانبه، قدم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خالص الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لحرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن ذلك يعكس قوة العلاقة بين محافظ الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي، مما يعود بشكل إيجابي على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.