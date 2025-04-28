بعد مصرع 4 عمال.. تفاصيل جديدة في واقع الانهيار الجزئي بمصنع العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت المعاينة الأولية في واقعة مصرع 4 عمال وإصابة خامس، في حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء، في مدينة العبور، أن المصنع تحت الإنشاء وأنه كان من المقرر أن يكون مصنع للبلايستك.

وأوضحت المعاينة، أن المقاول المسؤول عن العمال من منطقة أبو زعبل في الخانكة، وصاحب المصنع من محافظة القاهرة، والعمال جميعهم من محافظة الشرقية.

وكلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مديرية العمل بمراجعة جميع إجراءات السلامة والأمان في موقع البناء، وصرف إعانات لأسر العمال المتوفيين.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول جثث 4 عمال وأخر مصاب إثر انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بنطاق قسم أول العبور، فى القليوبية، عليهم أثناء العمل فيما أصيب أخر بحالة اختناق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن، وجرى انتشال الجثث والمصاب وجاري اتخاذ الإجراءات فيما تم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتوفيين هم، صبحي ابراهيم كمال ابراهيم 16 سنة، دهشمة مشتول السوق، ومحمد فتحي الشحات 15 سنة دهمشة مشتول السوق، حسن أحمد حسن سلامة 33 سنة، دهشمة مشتول السوق، محمد سيد محمد سيد إبراهيم 15 سنة دهمشة مشتول السوق، والمصاب إبراهيم صبحي إبراهيم علي 32 سنة، دهمشة مشتول السوق، مصاب باختناق.

وتوصلت التحريات إلى وقوع حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بطريق بلبيس - السلام على حدود محافظة الشرقية، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجزئي بمصنع العبور إلى 4 عمال (صور)