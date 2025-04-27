مصرع طفل غرقا بمصرف مائي بقرية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



لقي طفل مصرعه غرقا في مصرف مائي مار بقرية ميت حمل التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية فيما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة بلبيس يشير إلى مصرع طفل غرقا بنطاق المركز. انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

تبين من الحادث مصرع طفل في رشاح مار بقرية ميت حمل بنطاق مركز شرطة بلبيس وجرى الدفع بفرق انقاذ نهري وتم انتشال جثمان الطفل قبل نقله بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة ويجري الانتهاء من التصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.