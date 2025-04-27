طه دسوقي يكرّم أحمد مالك بجائزة هيباتيا الذهبية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

كرّم الفنان طه دسوقي زميله الفنان أحمد مالك، حيث قدّم له جائزة "هيباتيا الذهبية" خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير؛ مساء اليوم الأحد؛ على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وعبر طه دسوقي عن سعادته بتكريم صديقه أحمد مالك مؤكدا أن مالك موهبة كبيرة ويقدم فنه للجمهور منذ 15 عاما ومازال لديه الكثير ليقدمه، كما أنه يعتز بتشجيع أبناء جيله من الشباب.

وأظهر أحمد مالك تأثره الكبير بكلمات صديقه عنه، ولم يستطع تمالك دموعه في لحظة مليئة بالمشاعر.

وعبّر أحمد مالك عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: "التكريم ده معناه إني ماشي صح". وأشاد بالمهرجان الذي يعتمد بشكل رئيسي على الجهود الشبابية، معرباً عن امتنانه لهذه الفرصة.

تميز حفل الافتتاح بعرض موسيقي قدمته فرقة الأنفوشي الغنائية، والتي أدّت ميدلي من أغاني أفلام مصرية شهيرة، منها "سلام لغزة"، ومقطوعات من أفلام "الطريق إلى إيلات"، "ملاكي إسكندرية"، "الراقصة والسياسي"، "اللي بالي بالك"، و"الكيف".

شهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والفنانة شيري عادل، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم وكوكبة من صناع السينما.

أقيم الحفل اليوم الأحد الموافق 27 أبريل على مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية، وقدّمته الفنانة بشرى بحضور واسع وفعاليات متميزة.