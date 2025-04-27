ريهام عبد الغفور تُهدي تكريمها لوالديها في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير حازم جودة

عبّرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن امتنانها وسعادتها بتكريمها بجائزة "هيباتيا الذهبية" خلال الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي أُقيم اليوم الأحد بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

شهدت لحظة التكريم تقديم الفنان خالد كمال للجائزة، حيث وصفته ريهام بأنه يُمثل "مساحة آمنة" لها.

وأهدت ريهام الجائزة إلى والدها الذي علّمها احترام وحب الفن، وإلى والدتها التي لم تتوانَ عن الدعاء لها، كما وصفت أهل الإسكندرية بأنهم "أحسن ناس"، وذلك بعد أن كرّمت في هذه المدينة مرتين بمناسبات مختلفة.

تميز حفل افتتاح المهرجان بعرض مميز قدمته فرقة الأنفوشي الغنائية، حيث أدّت ميدلي من أغاني شهيرة في تاريخ السينما المصرية مثل "سلام لغزة"، بالإضافة إلى أغنيات من أفلام "الطريق إلى إيلات"، "ملاكي إسكندرية"، "الراقصة والسياسي"، "اللي بالي بالك"، و"الكيف".

وحضر المهرجان عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والفنانة شيري عادل، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم وكوكبة من صناع السينما.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشتمل على عروض لأفلام قصيرة من أنحاء العالم، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة، وتعزيز الحوار الفني. يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُنظّم برعاية وزارة الثقافة وعدد من الجهات الأخرى.