فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن نجاح فريق طبي من أقسام الجراحة والتخدير والتمريض بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" في إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال طحال متضخم بوزن 2 كيلوجرام من بطن مريضة شابة تبلغ من العمر 35 عامًا.

كانت المريضة تعاني من أورام بالغدد الليمفاوية وانتهت من جرعات العلاج الكيماوي، مما أدى إلى تضخم شديد في الطحال تسبب لها بآلام حادة في البطن وصعوبة في الحركة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم حجز المريضة بقسم الجراحة لإجراء التقييم الطبي اللازم، بما في ذلك التحاليل الطبية والأشعة، والتي أظهرت ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الطحال. تم تحضير المريضة للعملية وتجهيز الدم اللازم، بالإضافة إلى تجهيز سرير بالعناية المركزة لما بعد العملية.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن المريضة دخلت غرفة العمليات حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، وحجز وحدات الدم لضمان سلامتها خلال الجراحة. استغرقت العملية ساعتين ونصف، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، حيث خرجت المريضة إلى العناية الجراحية لاستكمال العلاج حتى تحسنت حالتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أمجد يونس، مدير مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، أن فريق التدخل الجراحي ضم نخبة من الأطباء المتخصصين، وهم: الدكتور روماني صفوت، رئيس قسم الجراحة، والدكتور ديفيد كمال، مساعد أخصائي الجراحة، والدكتور محمد مصطفى، طبيب مقيم جراحة، والدكتور بيتر ميشيل، طبيب مقيم جراحة، والدكتور راجي محروس، أخصائي التخدير، والدكتورة فاطمة، طبيبة مقيمة تخدير، بالإضافة إلى معاونة علي محمد وعصام من طاقم التمريض.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص مديرية الصحة والسكان بأسيوط على تشجيع إجراء التداخلات الجراحية المعقدة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميًا وفنيًا لسكان المحافظة.